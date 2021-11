Strzału Aleka Baldwina nie było w scenariuszu "Rust". Członkini pozywa aktora

Nie milkną głosy na temat tragedii na planie westernu "Rust". Tym razem script supervisor Mamie Mitchell pozwała producentów filmu, asystenta reżysera, osobę odpowiedzialną za broń i samego Aleka Baldwina. Twierdzi, że to oni są odpowiedzialni za postrzelenie reżysera i śmierć operatorki.



Do tragedii na planie "Rust" doszło 21 października 2021 roku. To wtedy Alec Baldwin oddał strzał, który śmiertelnie ranił operatorkę Halynę Hutchinson. Od tamtej pory na jaw wypływają kolejne fakty i powstają kolejne teorie na temat sprawy. Osoba odpowiedzialna za broń twierdzi, że ktoś dokonał sabotażu i podmienił amunicję na ostrą. Policja natomiast uważa, że zajście było wypadkiem, ale sprawa wciąż jest rozwojowa.