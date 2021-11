Nareszcie mogę obejrzeć "The Office"! Netflix dodał lektora

Zdaję sobie sprawę, że "The Office" to serial-legenda, ale nigdy nie było mi z nim po drodze. Jedno podejście miałem w zeszłym roku, gdy tuż po skończeniu w kwartał "Przyjaciół" odbiłem się od "How I Met Your Mother", a prawa do "Biura" miał jeszcze Amazon. Nie wytrzymałem jednak nawet połowy pierwszego odcinka i nie chodzi tu wcale o specyficzny humor, kreacje postaci itp.