3. sezon "Szpitala Nowy Amsterdam" obejrzysz online. Dlaczego ten serial podbił serca Polaków?

Ci pomocnicy to zresztą osobny mocny punkt "Szpitala Nowy Amsterdam". Widzowie ich lubią, bo, cokolwiek by o nich nie mówić, to po prostu (bardzo) dobrzy ludzie. Takie zgromadzenie cnót wszelakich zwykle występuje tylko w opowieściach mam o dzieciach ich koleżanek, a tu na doskonałych ludzi wpadamy na każdym kroku. Jasne każdy z nich zmaga się z problemami natury osobistej (nawet idealny Goodwin), ale nie są one wynikiem ich złej woli czy egoizmu. Czasami serial próbuje ich uczłowieczyć, pokazując ich słabości, choć szybko też podkreślając, że w gruncie rzeczy bohaterowie są do szpiku kości przeżarci dobrem. Jeśli Max Goodwin ma problemy w małżeństwie i nie jest w stanie być takim wsparciem dla żony, jakim być powinien, to tylko dlatego, że za bardzo zależy mu na pacjentach i szpitalu.



Dlatego "Szpital Nowy Amsterdam" ogląda się często, jak baśń dla dorosłych albo przypowieść - wzruszającą, pełną dobrych bohaterów i mającą morał. A my baśni czasami potrzebujemy. Tak, nawet po 30.



Szpital Nowy Amsterdam obejrzysz na Polsat Box Go albo w Canal+.