Zaledwie kilka tygodni temu "Szpital New Amsterdam" wrócił z 3. sezonem, ale klientów, którzy oglądali go na Netfliksie, spotkała niemiła niespodzianka. Okazało się, że prawa do tej produkcji przejęła na polskim rynku stacja Fox, a by oglądać nowe odcinki online trzeba było wykupić dostęp do kablówki albo np. usługi Canal+ Online.



To niepokojące, że Netflix traci silne marki, podczas gdy jeszcze kilka lat temu to ta firma chodziła od jednej stacji telewizyjnej do drugiej, by przejmować i "ratować" produkcje ("The Killing", "Lucyfer"), które w przeciwnym razie zostałyby skasowane. Dzisiaj z kolei właściciele praw do seriali robią sobie z Netfliksa platformę do promocji, by potem ściągać widzów do własnych usług…