182 tys. lat to okres niezwykle trudny do objęcia wyobraźnią. Ustawmy go więc w pewnej perspektywie. Sprzed około 160 tys. lat pochodzą szczątki tzw. homo sapiens idaltu, czyli przedstawiciela wymarłego podgatunku wczesnego człowieka homo sapiens. Według odkryć archeologicznych "niewiele" wcześniej (czyli mniej więcej 170 tys. lat temu) wcześni ludzie zaczęli nosić ubrania. Liczbą wyświetleń "Squid Game" ludzkość zbliżyła się więc do czasów naszych niezwykle odległych przodków, którzy biegali jeszcze po Ziemi na golasa. Odpowiedź na pytanie, co można zrobić w tym samym czasie, jest więc prosta. Wyewoluować, stworzyć podwaliny cywilizacji, kultury, rozpocząć osadniczy tryb życia, stworzyć setki małych i wielkich imperiów, stworzyć drugie tyle języków pisanych i mówionych, a gdzieś bliżej końca opanować cały świat, a potem go wzajemnie skomunikować. Pobij to, Netfliksie!