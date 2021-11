"Spider-Man: Bez drogi do domu" - nowy zwiastun, dawni przeciwnicy! Kolejne postacie ze starszych filmów o Pajączku

W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" tożsamość Pajączka zna już cały świat - Peter nie może dłużej ukrywać się za maską, by chronić bliskich. Postanawia więc poprosić o pomoc Doktora Strange'a, którego zaklęcie wywołuje poważne komplikacje. Dochodzi do zderzenia światów - do rzeczywistośći Petera przenikają postacie z innych uniwersów. To zaledwie zarys całej opowieści - szczegóły pozostają owiane tajemnicą.



W oficjalnie ujawnionej części obsady są m.in. Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx, Angourie Rice, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Alfred Molina, Willem Dafoe, Rhys Ifans, Thomas Haden Church i Tony Revolori.



Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w kinach już 17 grudnia 2021 roku.