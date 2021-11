Polska influencerka sprzedaje wodę z kąpieli. Queen of the Black to królowa inb

Influencerka wielokrotnie w filmikach powtarza, że jest w "złym stanie psychicznym". Powinna na jakiś czas zrobić sobie od przerwę od social mediów - dla własnego zdrowia, ale również dlatego, że daje zły przykład fankom, szkodzi wizerunkowi osób z zaburzeniami, a także jest atakowana z każdej strony.



Nie potrafi sobie radzić z hejtem i już wcześniej trafiła przez niego do szpitala psychiatrycznego. A takie inby będą się powtarzać, bo duża część krytykujących ma jednak rację. Queen of the Black już kilka razy pokazała, że jest scamerką jak jej niektóre starsze koleżanki i nawet kiedy zostaje przyłapana na gorącym uczynku, twierdzi, że to ludzie są źli, a ona jest ofiarą. Gdzieś już to słyszeliśmy.



* Zdjęcie główne: screen z Vinted, Queen of the Black / YouTube