Pizza o smaku cringe'u. Facebook Guseppe wygląda jak spowiedź marketingowca

Po drugie admin przewidział tegoroczne nominacje do plebiscytu PWN - wyprzedził ogłoszenie nominacji o kilka godzin. Na liście znalazł właśnie cringe – słówko, które przylgnęło do żartów serialu "The Office". Idealnie też odwzorowuje klimat real-time memów i postów tworzonych przez marketingowców, których poziom humoru zatrzymał się na żartach z Tofika i Mariolki z popularnych skeczy lub nie mają pomysłu, a coś dodać trzeba. Tak jednak nigdy nie przejdzie się do historii.