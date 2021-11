Szukacie informacji o "Diunie", Marvelu czy "Star Wars"? Fanowskie wikipedie to skarb internetu

Każdy fan "Gwiezdnych wojen" nosi w sobie historię o swoim pierwszym kontakcie z sagą George'a Lucasa i całym Expanded Universe. Zaskakująco częstym elementem tej opowieści są jednak dwie strony internetowe, które wielu początkującym geekom z Polski pozwalały na dostęp do szerszego uniwersum "Star Wars". Było to w czasach, gdzie książki, komiksy i gry rozgrywające się w odległej galaktyce stawały się powoli bardziej dostępne, ale do ideału nadal bardzo wiele brakowało. Na szczęście każdą ciekawostkę czy odpowiedź na wątpliwość można było znaleźć w Bibliotece Ossus lub na Wookieepedii.



Obie te strony internetowe stworzyli fani "Star Wars", którzy wzorem Wikipedii postanowili uporządkować fanowską wiedzę w jednym miejscu. Wookieepedia miała oczywiście znacznie bogatsze zasoby od Biblioteki Ossus, ale była też pisana w języku angielskim, co dla części widzów i czytelników z Polski stanowiło siłą rzeczy przeszkodę. Dla każdego młodego fana zainteresowanego poznaniem kolejnych historii z odległej galaktyki oba portale były niczym skarbiec wypełniony po brzegi nowymi bogactwami. Do dzisiaj pamiętam swój zachwyt, gdy odkryłem, że Kyle Katarn z uwielbianych przeze mnie "Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast" i "Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy" ma znacznie bogatszą historię niż początkowo zdawałem sobie sprawę. Dzięki Wookieepedii mogłem nie tylko poczytać więcej o Katarnie, Luke'u Skywalkerze, Marze Jade, Hanie Solo, Anakinie Skywalkerze i dziesiątkach innych bohaterów, ale też poznawałem kolejne książki, gry i komiksy z ich udziałem.