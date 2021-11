W tym roku mija 13 lat od polskiej premiery "Mad Man" w Polsce. W pierwszym odcinku Donald Draper (Jon Hamm) spotyka się z przedstawicielami firmy tytoniowej Lucky Strike. Rozmowa nie toczy się zbyt dobrze, bo i firma, i agencja reklamowa muszą poradzić sobie z – jak twierdzi to jeden z bohaterów przy stole – nieprawdziwą narracją, że papierosy mogą prowadzić do śmiertelnych chorób. „Nasz produkt jest dobry. Palił go mój dziadek i umarł w wieku 95 lat, bo potrąciła go ciężarówka” - mówi jeden z nich. Gdy klienci już chcą wychodzić, bo agencja nie przedstawiła im interesującej propozycji. Nagle Draper, dyrektor kreatywny, zostaje olśniony. Wie, jak sprzedać papierosy. Twierdzi, że skoro wszystkie marki papierosów są szkodliwe, to reklama może powiedzieć, co chce. W ten sposób wymyśla hasło: It's Toasted. Klienci są zachwyceni.