"Morderca Polaków" - wandale zdewastowali grób rodziny Stuhrów. Maciej Stuhr komentuje

W końcu do przykrego incydentu odniósł się Maciej Stuhr. Na swoim liczącym ponad milion obserwujących fanpage'u opublikował zdjęcia grobu i skomentował temat. Wpis zakończył bardzo wymownie: "Pomagajmy, szerzmy dobro, hamujmy nienawiść, zanim wszystkim nam zaleje oczy i serca". Fani i czytelnicy okazują aktorowi wsparcie w komentarzach.



W zbezczeszczonym grobie rodzinnym Stuhrów na cmentarzu w Krakowie spoczywają m.in. prapradziadek Macieja, Leopold Stuhr (należał do zamożnego mieszczaństwa, założył restaurację w Krakowie); pradziadek Oskar Stuhr (prawnik, działacz Stronnictwa Narodowego); babcia Maria (księgowa w teatrze Banialuka) oraz dziadek Tadeusz (prokurator).



Wstępna kwalifikacja takiego czynu to art. 262 Kodeksu karnego, czyli "znieważenie miejsca spoczynku osoby zmarłej", za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.