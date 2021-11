Żulczyk u Wojewódzkiego żałuje nazwania prezydenta "debilem", ale nie dlatego że obraził Dudę

Mam taką refleksję, przyszła mi do głowy wczoraj. Dlatego, że nad tobą się zebrały czarne chmury, bo powiedziałeś w jakimś podcaście o jakimś aucie, że ono wygląda, jakby miało zespół Downa. I to wywołało oburzenie. Ja sobie pomyślałem tak - to nie było do końca ok, dlatego, że nie warto używać nazw chorób jako wyzwisk. Ale potem sobie pomyślałem, że ja zrobiłem to samo, bo nazwałem kogoś "debilem". (…) Akurat debil to jest archaizm, jeśli chodzi o medyczne użycie tego słowa, ale mimo wszystko. Więc zastanawiałem się, czy żałuję. I doszedłem do wniosku, że jeśli czegokolwiek żałuję, to tego, że niechcący obraziłem kilka osób z jakąś wrodzoną dysfunkcją intelektualną.