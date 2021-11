Mam wrażenie, że sukcesem koncertu Tedego jest jego pewna uniwersalność. Każdy musiał odbierać go inaczej. Faktycznie mógł to być wehikuł czasu, po którym niektórzy stwierdzą, że kiedyś to był rap (głupota: rap w Polsce nigdy nie miał się lepiej). Ale jednocześnie była to piękna, całkiem długa hiphopowa świetna impreza.



Dla mnie to było jak uczczenie epoki - docenienie momentu w czasie, a nie jego pełna patosu celebracja czy wspominanie. Wszystko było rapowe w 100 procentach: luźne, zabawne, afirmujące hip-hopowy styl życia. JWP podsumowało to kiedyś tak: "Jestem opętany, ze mnie rap zajawka tryska" - i właśnie to zobaczyliśmy w Katowicach.