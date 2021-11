"Psychiatra u boku" to poruszająca opowieść o toksycznym psychiatrze. Na ekranie Paul Rudd i Will Ferrel

Do oferty Apple TV+ dołączył właśnie nowy serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, czyli "The Shrink Next Door" (bazujący na podcaście Joe'ego Nocery o tym samym tytule). To melancholijna opowieść o relacji dwóch mężczyzn: nieśmiałego Martina "Marty'ego" Markowitza i jego wieloletniego lekarza, czyli doktora Isaaca "Ike'a" Herschkopfa.