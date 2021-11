"Outlander" to może nie do końca typowy romans, ponieważ przewija się w nim wiele innych, niekiedy dramatycznych wątków, jednak relacja Claire i Jamiego to jedna z najpiękniejszych historii miłosnych w serialach fantasy. Jednak niech nie zmyli was kategoria fantasy, ja sama nie jestem fanką tego gatunku. Tą łatkę serial zawdzięcza wyłącznie wątkowi przenoszenia w czasie, a dokładniej z okresu II wojny światowej do XVIII wiecznej Szkocji. Claire (brytyjska sanitariuszka) oraz Jaimie (szkocki rebeliant) to para, która musi stawić czoła wielu przeciwnościom, jednak ich historia naprawdę urzeka. Twórcy serialu są właśnie w trakcie tworzenia 6 sezonu. Jeśli przepadacie za romantycznymi produkcjami kostiumowymi, pierwsze 5 sezonów na pewno was wciągnie.



Outlander dostępny jest na platformie Netflix.