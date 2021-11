Jest jednak kilka słówek, które rzeczywiście używa "ta dzisiejsza młodzież". Szczególnie tyczy się to "sus" wziętego z gry "Among Us" i "bazy", którą często widzę w komentarzach m.in. na wielu lewicowych fanpejdżach. Pojawiło się też kolejne specjalistyczne określenie na pewną grupę kobiet: "zodiakary". I faktycznie trudno nie zauważyć rosnącego zainteresowania astrologią, numerologią i kamieniami na Instagramie - w pandemii prawdziwa nauka niestety przestałaby być sexy (m.in. przez "foliarzy" którzy też są na liście). Mój faworyt to jednak "śpiulkolot", bo choć jest nie pierwszej świeżości, to w tych smutnych czasach wholesome memy są na wagę złota.



Oprócz słówka wyłonionego z głosowania, przewidziana jest też Nagroda Jury. "Pozwoli wskazać najciekawsze zdaniem Jury słowo wraz z definicją. Kapituła zwróci uwagę m.in. na istotność tematu oraz kreatywność języka w opisywaniu rzeczywistości" – tłumaczą organizatorzy.