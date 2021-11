Przeciwko Netfliksowi złożono kolejny pozew. Tym razem chodzi o zniesławienie, do jakiego miało dojść w serialu "Mało prawdopodobny morderca". Sprawa jest o tyle ciekawa, że rozchodzi się o portret Stiga Engstroma, który nie żyje już od ponad 20 lat.



Engstrom zmarł w 2000 roku. Jednakże w roku minionym powiązano go z zabójstwem szwedzkiego premiera Olofa Palmego, do którego doszło w 1986 roku. Polityk nie korzystał z ochrony i wszystko zdarzyło się, kiedy wychodził z żoną z kina. Przez wiele lat nie można było znaleźć winnego zbrodni.