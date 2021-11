Piotr Szumowski należy do najpopularniejszych polskich stand-uperów. Wraz z kilkoma innymi komikami należy do grupy Stand-Up Polska, ale ma za sobą występy za scenach z całego globu. Szumowski urodził się w rodzinie dyplomatów, dlatego w latach dzieciństwa i młodości przenosił się wraz z nimi z kraju do kraju. Urodził się w Londynie, a potem mieszkał w Polsce, Australii i Irlandii.