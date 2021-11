HBO GO robi porządki. Zobaczcie te filmy i seriale, zanim znikną z serwisu

Kandydaci do fotela prezydenta USA robili, co mogli, by przekonać do siebie wyborców. Teraz każdy głos jest na wagę złota. George W. Bush i Al Gore z niecierpliwością oczekują na wyniki wyborów. Tymczasem Ameryką wstrząsa skandal związany z liczeniem głosów na Florydzie, gdzie Bush i Gore idą łeb w łeb. Sprawa trafia do sądu, który orzeka ważność wyborów na Florydzie, tym samym ogłaszając zwycięstwo George'a Busha.