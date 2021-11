Obsada "Harry'ego Pottera" powraca do Hogwartu. HBO Max szykuje reunion

Obsada "Harry'ego Pottera" powraca. HBO Max szykuje reunion, który ma nastąpić 20 lat po premierze pierwszego filmu z serii, czyli "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". W programie specjalnym "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" zobaczymy m.in. Daniela Radcliffe'a, Ruperta Grinta czy Emmę Watson. A to tylko część atrakcji, jakie na nas czekają.



"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" zadebiutował na świecie 4 listopada 2021 roku. Do Polski film dotarł jakiś czas później, bo w styczniu 2002 roku. Niezależnie jakby liczyć produkcja weszła już w dorosłość, a sama seria cieszy się niesłabnącą popularnością. Wciąż lubimy wracać do świata stworzonego przez J.K. Rowling czy to w jej książkach, czy jej filmowych adaptacjach. HBO Max chce eksploatować ten sukces.