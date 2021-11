Do pomysłu premiera miał się odnieść Tomasz Fill. "Myślę, że trzeba restartu tych 3 mld na służbę zdrowia i nie wiem, w jakiej formie, ale na 100 proc. nie można już nawiązywać do hot16challenge2... Z tej wpadki trzeba wyjść, ale nie w taki sposób, żeby ją ciągle przypominać. Także żaden Level3 nie wchodzi w grę. A nad formą musimy pomyśleć" – miał napisać w opublikowanych wiadomościach wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.



Prezydenckie hot16challenge3 nie doszło do skutku. A co z zapowiadanym funduszem medycznym? W tym i przyszłym roku ma na niego iść nie trzy, a cztery miliardy złotych. "Wyborcza" pisze jednak o fiasku projektu, ponieważ Ministerstwo Zdrowia drastycznie okroiło listę terapii, które miałyby być z niego finansowane (do września wydano tylko 171 mln zł z obiecanych miliardów). Marcin Wójcik ze Związku Miast Polskich mówi wprost: "to ściema".



* Zdjęcie główne: W Pałacu Prezydenckim / YouTube