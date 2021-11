Henry Cavill jest gotów grać Geralta przez 7. sezonów "Wiedźmina". Stawia jeden warunek

Wszystko to dzieje się na chwilę przed premierą 2. sezonu "Wiedźmina", który, jak już wiemy, na pewno nie będzie ostatni. Na początku 2022 roku mają bowiem ruszyć zdjęcia do trzeciej odsłony serialu. I jeśli szał na Geralta będzie trwał, pojawią się również kolejne. I, co z pewnością ucieszy fanów, wszystko wskazuje na to, że w Geralta niezmiennie wcielać się będzie Cavill.