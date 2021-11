Ostatecznie wyszło na to, że „Czarna Wdowa” wpasowała się między wydarzenia z „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” i „Avengers: Wojna bez granic”. Z kolei „WandaVision” i „The Falcon and the Winter Soldier” toczą się po „Avengers: Koniec gry” i przed „Spider-Man: Daleko od domu”. A gdzie na osi czasu umiejscowić „Lokiego”? Na to przynajmniej na razie nie ma do końca jasnej odpowiedzi. Niełatwo te wszystkie informacje zapamiętać, dlatego część fanów MCU ucieszy wieść o dosyć prozaicznym czasie akcji zapowiedzianego na wrzesień filmu.