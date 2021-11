Jeszcze tylko Halloween i już można szykować się do Bożego Narodzenia. Nic nie wprowadzi was w świąteczny nastrój jak... "Last Christmas" w galerii handlowej. Ale Netflix stara się jak może aby to doświadczenie przebić. Dlatego już 6 listopada na platformie pojawi się film o czterech skłóconych siostrach, które będą musiały się pogodzić, gdy dawno niewidziany ojciec przybędzie do ich rodowej posiadłości.



Premiera na Netfliksie: 6 listopada 2021.