Przypomnijmy, że podczas organizowanego m.in. przez Scotta festiwalu, gdy ten pojawił się na scenie, okazało się, że kompleks NRG Park nie jest w stanie pomieścić aż takiego tłumu. Fani (blisko 50 tys. osób) zaczęli napierać na scenę; chaos i ścisk doprowadził do wybuchu paniki. Stłoczeni, ściśnięci ludzie zaczęli się przewracać, mdleć i dusić. Poziom histerii narastał, a uwięzieni w tłumie uczestnicy festiwalu nie mogli się z niego wydostać.



Zmarło dziesięć osób, a kilkaset (ponad 300) zostało rannych. Policja wciąż bada sprawę; część fanów broni Scotta, z kolei inni uważają, że jest bezpośrednio odpowiedzialny za tragiczne wydarzenia. Po pierwsze: miejsce imprezy nie było odpowiednio zabezpieczone i od samego początku nikt nie reagował na zachowanie tratujących barierki fanów. Po drugie: raper miał rzekomo podjudzać widzów do niebezpiecznych zachowań. Gdy wybuchła panika, obsługa wydarzenia nie reagowała, do pomocy ruszył zaledwie jeden ratownik, a sam Scott kontynuował swój występ. Po tragedii kolejne koncerty zostały odwołane.



Trwa śledztwo, które ma wykazać, co dokładnie wydarzyło się na tej imprezie i kto ostatecznie powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności.