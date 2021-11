Co łączy "Egzorcystę", "Speed" i "American Psycho"? To świetne filmy, które doczekały się beznadziejnych sequeli. Niedługo może do nich dołączyć również "Gladiator", bo jak w niedawnym wywiadzie poinformował Ridley Scott scenariusz jest już gotowy. O bogowie, miejcie nas w swojej opiece.



O kontynuacji komercyjnego i artystycznego hitu Scotta mówi się już od jakiegoś czasu. "Gladiator" nie dość, że zdobył uznanie publiczności, to otrzymał też pięć Oscarów (w tym tego najważniejszego - dla najlepszego filmu). Zgodnie z logiką wielkich wytwórni po takim sukcesie twórcy od razu powinni się brać za sequel. Tak się nie stało, bo film jest zamkniętą historią. Po latach reżyser uważa jednak inaczej.