Disney+ nie ma na siebie pomysłu. Lata czekania na "X-Men '97" i seriale MCU to potwierdzają

Warto zauważyć, że bardzo wiele z ogłoszonych ostatnio nowości Disney+ to różnego rodzaju spin-offy. "The Book of Boba Fett" rozwinął się z pobocznej opowieści zarysowanej w "The Mandalorian". "Echo" będzie śledzić drugoplanową bohaterkę przedstawioną w "Hawkeye'u", a "Agatha: House of Harkness" wróci do antagonistki z serialu "WandaVision". Również animacje "Marvel Zombies" i "Spider-Man: Freshman Year" to spin-offy opowieści zapoczątkowanej odpowiednio w "What If...?" i "Spider-Man: Homecoming". Nawet zapowiedziane w piątek seriale dla dzieci opierają się na istniejących markach takich "Epoka lodowcowa", "Auta" czy "Wielka Szóstka".



Cała ta strategia ma oczywiście swoje korzenie w dwóch chorobach toczących 4. fazę MCU. Chodzi o żerowanie na nostalgii za powracającymi bohaterami filmów z pierwszej dekady XXI wieku, a także zatrzęsienie klonów, alternatywnych wersji i pomocników popularnych bohaterów. Przynajmniej z początku można było mieć jednak nadzieję, że Marvel Studios pod rządami Kevina Feige'ego ma na to wszystko jakiś pomysł. Marvel Cinematic Universe długo można było traktować jako przeciwieństwo tego, co stało się z "Gwiezdnymi wojnami" za rządów Disneya. Studio odpowiedzialne za filmy Marvela potrafiło być elastyczne, ale miało też mnóstwo elementów rozplanowanych na wiele lat do przodu.