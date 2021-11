Tego dnia zakochałem się w Batmanie. Animowane seriale DC były genialne

Dziennikarze i fani bardzo często wysuwają wobec wytwórni Warner Bros. oskarżenia, że za szybko budowała DCEU. Najpierw trzeba było dać swoim bohaterom indywidualne filmy i dopiero potem przejść do wielkiego finału polegającego na połączeniu ich w jedną drużynę. Bo tak właśnie z sukcesami zrobił Disney przy Marvel Cinematic Universe. I w dużej mierze są to słuszne obiekcje. Animowane uniwersum było budowane znacznie wolniej i z większą dbałością o indywidualnych bohaterów.



DCAU powoli budowało coraz szerszy i bardziej rozbudowany świat, ale zdecydowana większość członków tytułowej Ligi Sprawiedliwych zadebiutowała właśnie w animacji poświęconej całej drużynie. Zresztą Kevin Feige z Marvela też to rozumiał.



W skład drużyny DC weszli na starcie Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Hawkgirl, Zielona Latarnia (John Stewart) oraz Martian Manhunter. Trzyczęściowy odcinek „U źródeł tajemnicy” dla większości z nich był debiutem w DCAU. Bruce Timm i Paul Dini rozumieli jednak, że ważniejsze od znajomości ich przeszłych dokonań jest zapoznanie widzów z tym, kim są bohaterowie i jak ze sobą współpracują. Bo co z tego, że poznaliśmy Batmana u boku Robina czy Batgirl, skoro teraz musiał współpracować z uwielbiającym żarty Flashem czy tęskniącym za swoimi ludźmi Marsjaninem? Twórcy serialu bardzo sensownie łączyli więc na przestrzeni dwóch sezonów i 52 odcinków swoich bohaterów w mniejsze lub większe grupy, by pokazać różne cechy ich charakterów i rozwój wzajemnych relacji.