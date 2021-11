Wiecie, po co Netflix istnieje? Nikt inny na świecie nie zrobi takiego serialu jak Arcane

Nie mogę powiedzieć, bym należał do największych piewców sukcesu Netfliksa w Polsce. Od zawsze miałem sporo uwag do biblioteki platformy i niektórych elementów jej globalnej strategii. Zaledwie kilka dni temu ostro skrytykowałem Netfliksa w swojej recenzji 5. sezonu "Big Mouth", bo wspomniana produkcja łączy w sobie wszystkie najgorsze cechy typowego serialu tego serwisu. W trakcie oglądania najnowszych odcinków naprawdę nie sposób było zrozumieć, jakim cudem "Big Mouth" nie zostało jeszcze skasowane. Oczywiście odpowiedź jest prosta i ściśle powiązana z popularnością tej animacji.



Algorytm rządzi Netfliksem i to jest powszechnie znany fakt. Natomiast nie musi to być w rzeczywistości negatywne oddziaływanie. Nie ma nic złego w chęci poznania życzeń własnej klienteli, problem rodzi się dopiero, gdy twórcy nie zwracają uwagi na nic innego. Widać to doskonale na przykładzie innego serialu animowanego, który ostatnio pojawił się na Netflix Polska. Na pierwszy rzut oka "Arcane" jawi się jako typowa produkcja XXI wieku. Pozbawiony duszy skok na kasę, który opiera się na połączeniu dwóch znanych marek i niczym więcej. W tym wypadku chodzi o niezwykle popularną grę "League of Legends", ale Netflix przygarniał pod swoje skrzydła w przeszłości inne wielomilionowe franczyzy. Z lepszym ("Tranformers: Wojna o Cybertron" i "Castlevania") lub gorszym ("DOTA: Dragon's Blood") skutkiem.