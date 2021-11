Patryk Vega wraca do "Pitbulla", a Gal Gadot kradnie dzieła sztuki. Najciekawsze nowości na weekend

To nie jest pierwszy film Patryka Vegi w tym roku, ale może jednak będzie tym najlepszym. Niepokorny reżyser powraca do swojej najsłynniejszej marki i znowu wprowadza nas w świat twardych policjantów. Akcja toczy się na dwóch płaszczyznach czasowych, które łączy postać Gebelsa. Dopadną go cienie przeszłości i będzie musiał zdecydować czy jest bardziej gliną czy ojcem.



Film już w kinach.