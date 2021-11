„Harry Potter i kamień filozoficzny” obchodzi 20 lat. O czym tak naprawdę mówią książki Rowling?

Choć uważam, że seria książek o młodym czarodzieju to świetna, złożona i przede wszystkim ciepła opowieść, to trudno nie przejść obojętnie obok wątków, które wprowadza mimo woli twórczyni. Światy literackie, choć nie zgadzam się, że zawsze trzeba przykładać publiczne wypowiedzi autora do samych powieści, zawsze są odbiciem zamysłów, spojrzenia i rodowodu danego twórcy. W przypadku Rowling i jej serii książek o młodym czarodzieju doszło do przynajmniej kilku nieporozumień związanych z intencjami autorki, a tym, co książki mówią w rzeczywistości.