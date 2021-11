Sprawa Britney Spears nabrała rozpędu na początku 2020 roku, gdy fani piosenkarki zaczęli coraz głośniej domagać się uwolnienia jej spod trwającej już od lat kurateli. Internetowa akcja #FreeBritney wkrótce osiągnęła olbrzymie rozmiary, przyciągając przy okazji uwagę mediów i innych celebrytów. Z perspektywy czasu można ocenić, że rozgłoszenie cierpienia Britney Spears w mediach było kluczowym krokiem do osiągnięcia celu przez wszystkich jej wielbicieli. Wbrew pozorom nałożona na nią kuratela przez lata miała wielu zwolenników, a dzisiaj uznawany za tyrana ojciec wokalistki był chwalony za pomnażanie jej majątku.



Dzięki ruchowi #FreeBritney opinia publiczna odwróciła się od Jamiego Spearsa i sędziów, którzy pomimo starań gwiazdy muzyki pop ciągle stawali po stronie kuratorów. Wkrótce cały świat dopingował Britney Spears, co pomogło jej znaleźć nowy zestaw prawników pod przywództwem Mathew Rosengarta. Utalentowany adwokat najpierw doprowadził do zawieszenia ojca Spears w obowiązkach, a potem całkowite usunięcie go z nadzoru nad finansami piosenkarki. Kiedyś ten wyczyn zostałby pewnie uznany za szczyt możliwości w tej sprawie, ale do tego czasu wiatr zmian wiał już zbyt mocno na odwrócenie się od ostatecznego celu - likwidacji kurateli.