Najsłynniejsza piłka świata wylicytowana. Cena Wilsona z "Cast Away" powala

Widzowie pokochali Wilsona, który był też często parodiowany główny bohater postapokaliptycznego serialu komediowego "The Last Man on Earth" miał całą armię piłek wszelkiej maści). Nie był to zwykły product placement, ale świetny zabieg fabularny. W genialny sposób pozwolił na prowadzenie dialogów w bądź co bądź filmie jednego aktora. Zostały nawet napisane kwestie dla Wilsona, by Hanks mógł naturalniej z nim konwersować, ale rzecz jasna nie pojawiły się w obrazie. Był pomysł na scenę, w której piłka "przemawia", ale to porzucono. I dobrze