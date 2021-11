Będziecie przełykać łzy i powtarzać "Też tak mam". Kostyszyn napisała świetną i ważną książkę

To też antidotum na pojawiające się w książce jak refren oceny i oskarżenia, czasami zamaskowane jako płynące z serca dobre rady czy wynik troski. Nie bez kozery książka zaczyna się od wyznania "inne matki... Tak brzmiało moja odpowiedź na pytanie, co najbardziej rozczarowało mnie w macierzyństwie". I wyznaję, że to zdanie wkurzyło mnie w pierwszej chwili niesamowicie - bo, co to za feminizm, który zaczyna się od narzekania na inne kobiety - fuknęłam wściekle. Na szczęście szybko przyszło otrzeźwienie i refleksja - To nie moje doświadczenie i nie moje emocje - nie mam ani kompetencji, ani prawa im zaprzeczać. Robiąc to, sama staję się problemem, zamykam usta i tylko wołam, że chcę szczerości, a nie jestem gotowa jej przyjąć. I choć nie gwarantuję, że też traficie tam na słowa, które też was tak wkurzą, to trafienie na nie jest błogosławieństwem. Bo żebyśmy nauczyli się mówić szczerze, najpierw musimy się nauczyć słychać - bez uprzedzeń i bez oceniania. Autorka wam tego oczywiście nie nakazuje, ale daje tę szansę. A to już bardzo dużo.