Po tym jak zespół udał się na "hiatus", Mel C była niejako zmuszona do rozpoczęcia kariery na własną rękę. Wydała najwięcej albumów spośród wszystkich członkiń ikonicznej grupy – aż 8, a sprzedała ich łącznie 23 mln sztuk! Ostatni krążek zatytułowany po prostu "Melanie C' ukazał się w 2020 roku i jest mieszanką electro i popu, która nawet spodobała się krytykom, choć nie przebiła się na szczyt list przebojów, jak kawałki z jej pierwszej solowej płyty "Northern Star" z 1999 roku. Mam na myśli takie szlagiery jak I Turn To You i Never Be The Same Again. W swoich piosenkach często śpiewała o samoakceptacji, co wynikało ze własnych problemów – Mel C chorowała na depresję i zaburzenia odżywiania.