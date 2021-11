"Pomiędzy" rasą, teatrem i pretensją. Oceniamy nowy film dostępny na Netfliksie

Zaciemnienie szybko przechodzi w oślepiającą białą plamę. Wyłaniają się z niej nogi mijających się na ulicy ludzi. Z urywków ich wypowiedzi możemy dowiedzieć się o panującym w Nowym Jorku upale i rasistowskim usposobieniu społeczeństwa. Trafiliśmy do amerykańskiej metropolii na początku XX wieku. Ale coś tu się nie zgadza z naszą wiedzą historyczną. Kobieta podnosi upuszczone w sklepie zabawki i podaje innym klientkom. Te jej dziękują, jakby nie wiedziały tego, co my wiemy. Główna bohaterka jest czarnoskóra, a jej twarz ukazana w takim świetle, żeby to ukryć. Udaje się to. Monochromatyczne i prześwietlone zdjęcia sprawiają wrażenie, jakby rasa w prezentowanej rzeczywistości nie była istotna. To tylko pozory.



Irene zaraz spotka przyjaciółkę ze szkoły. Clare, chociaż również Afroamerykanka, udaje, że jest biała. Potem jej mąż wprost powie do protagonistki, że nienawidzi "czarnuchów". Określanie ich wandalami i przestępcami jest już niebezpiecznie znajome. Podobnie zresztą jak późniejsze rozmowy na temat dokonanego przez społeczeństwo linczu na czarnoskórym bo miał zaatakować białą kobietę. Pojawia się dysonans poznawczy. Reguły świata przedstawionego nie są bowiem jasne. Debiutująca jako reżyserka aktorka Rebecca Hall daje nam jednak wskazówki, jak się w nim odnaleźć.