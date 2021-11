Na krótko przed Disney+ Day, który rozpoczyna się dziś o 15:00 czasu polskiego, do sieci trafił tzw. sizzle reel, czyli zakulisowy materiał promujący serial "Obi-Wan Kenobi". Wideo pokazano w zeszłym roku na Disney Investor Day, nie trafił on jednak wówczas do Internetu - zwykli śmiertelnicy mogą go obejrzeć dopiero teraz. W nagraniu słyszymy też wypowiedzi Ewana McGregora czy reżyserki Deborah Chow. Co ciekawe, publikowany przez kolejne kanały materiał zaczęto blokować.