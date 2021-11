Tylko w kinie umiem się tak naprawdę skupić na filmie

Ten scenariusz zna prawie każdy: kończysz pracę, masz trochę czasu dla siebie, więc gotujesz obiad, wychodzisz z psem lub - jak w moim przypadku - z psami, potem odrobina intensywnego ruchu dla ciała, chwila dla bliskich rodziny i nadchodzi, oto on: wyczekiwany wieczór, czas odpoczynku z filmem, serialem czy książką. W mikrofali zaczyna strzelać popcorn, ty wygodnie się rozsiadasz i… cholera, pies znowu stoi przed drzwiami. Dwa kwadranse później znowu jesteś przed telewizorem, popcorn wystygł, ale to nic nie szkodzi. Wibruje telefon, uf, to tylko informacja, że w nocy będzie wichura, na szczęście w nocy śpisz, więc wiatr cię nie porwie. Włączasz filmy (obejrzałeś już kwadrans) i znowu telefon. Jednym okiem oglądasz, drugim sprawdzasz, czy to, co piszą twoje dłonie, ma sens.