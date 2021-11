"Miłosna pułapka" Jiméneza opowiada o miłosnych rozczarowaniach Natalie (Nina Dobrev). Bohaterka jest dziennikarką od lat próbującą szczęścia w randkach z facetami, których poznała za pośrednictwem randkowej aplikacji działającej na tych samych co Tinder zasadach. Wszystkie spektakularne randki-porażki Natalie opisuje w sieci, gdzie jako "Wieczna Druhna" prowadzi kronikę flirtów, które zakończyły się niepowodzeniem - rubryka (w ramach większego formatu - Natalie ma nad sobą naczelnego) cieszy się olbrzymim powodzeniem wśród internautów.



Pewnego razu bohaterka matchuje się z facetem, który nie dość, że świetnie prezentuje się na zdjęciach, to jeszcze poświęca długie godziny na zadziwiająco angażujące rozmowy telefoniczne z Natalie - wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to naprawdę fajny gość. Gdy pewnego dnia rzuca swojej coraz bardziej zachwyconej rozmówczyni, że powinni spędzić razem święta, ta decyduje się wyruszyć z Los Angeles, by go odwiedzić. Gdy Natalie wreszcie trafia do rodzinnego domu Josha, wnet okazuje się, że doszło do pewnego dużego przekłamania.