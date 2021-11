Napięcie i niepokoje związane z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy nieustannie pęcznieją, a Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołała nadzwyczajne posiedzenie, na którym wezwano białoruskie władze do "położenia kresu nieludzkim działaniom i nie narażania ludzi na niebezpieczeństwo". Padają kolejne oskarżenia - Zachód oskarża Aleksandra Łukaszenkę o destabilizacji Unii Europejskiej przy wykorzystaniu migrantów, a Rosja i Białoruś obwiniają Polskę za wywołanie kryzysu. Reżimowe media powtarzają, że polscy obywatele i aktywiści coraz liczniej i głośniej wyrażają brak poparcia dla polityki rządu.



W kolejnych materiałach mówią m.in. o osamotnieniu Polski, całkowicie pozbawionej wsparcia NATO i Unii. Dochodzi też do znacznie poważniejszych przekłamań i manipulacji związanych z nastrojami obywatelskimi - w ostatnim czasie reżimowa białoruska telewizja CTV w celach propagandowych wykorzystała komentarz dziennikarki Onetu, Karoliny Opolskiej. Był on nagrywany blisko miesiąc temu w ramach projektu dziesięciu europejskich redakcji - w tym wspomnianego serwisu - i pozarządowych organizacji. Dotyczył głośnej historii dzieci migrantów z ośrodka w Michałowie.