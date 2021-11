Disney ma za swoje. Fatalny wynik Disney+ pokazuje, że trzeba było wejść do Polski

W dzisiejszym jest czymś absolutnie niedopuszczalnym, żeby trzymać klientów przez dwa lata we wciąż niespełnionym oczekiwaniu. Dekadę tematu dałoby się to jeszcze wytłumaczyć, ale do teraz klienci z Polski, Grecji, Rumunii, Izraela, Czech czy Turcji rozsmakowali się w luksusie równoległych premier. "The Mandalorian" zadebiutował na VOD 730 dni temu, a my wciąż nie mamy możliwości obejrzeć go legalnie. To jest coś nieprawdopodobnego, mowa o nowości należącej do hiperpopularnej marki "Star Wars". Oczywiście prawie każdy, kto tego chciał, obejrzał już zmagania Dina Djarina za pomocą nielegalnych źródeł, ale z punktu widzenia Disneya to nie jest przecież pozytywna wiadomość. Klienci też nie powinni się z tego zresztą cieszyć, bo to tylko pokazuje jak fatalnie Disney traktuje centralną Europę.