"7 więźniów" to film z początku bardzo intensywny. Alexandre Moratto w krótkim wstępie przedstawia nam Mateusa. Główny bohater wraz z grupą przyjaciół wyruszy zaraz w poszukiwaniu lepszego życia do pracy w Sao Paolo. Szybko jednak zorientują się, że trafili do obozu. Demoniczny Luca informuje ich o zaciągniętym długu. Żeby go spłacić, muszą obrabiać miedziane druty i patrzeć, jak ich przełożony zgarnia za to pliki pieniędzy, podczas gdy oni nie dostają nic. Reżyser pokazuje sposób, w jaki są wykorzystywani – jak wpływa na nich zakaz kontaktu z najbliższymi, prysznic staje się nagrodą za dobre sprawowanie, a próba ucieczki kończy się przyprowadzeniem delikwenta przez policjantów, którzy go podduszają.



Prezentowane przez Moratto niewolnictwo jest sankcjonowane prawnie. Luca, jadąc po mieście z Mateusem, mówi do niego, że wszystko, co widzi, powstało dzięki jego katorżniczej pracy. Druty, które protagonista wcześniej oddzielał od gumy, teraz przydają się do założenia linii telekomunikacyjnej. Sprzedawczyni w sklepie daje głównemu bohaterowi piwo na koszt firmy, bo wspiera to, co dzieje się na złomowisku. Brazylijska metropolia funkcjonuje tylko dzięki opartemu na wyzysku systemowi. Każdy doskonale zdaje sobie z tego sprawę i nikt nie jest w stanie tego zmienić. Jak się później okaże, zaangażowani w to są bowiem urzędnicy najwyższego szczebla.