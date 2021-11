Nie wszystkie sequele ssą. W 3. sezonie "Historii horroru" Eli Roth opowiada o tych najlepszych

Rob Zombie nie hejtuje sequeli. On je lubi. Jak tłumaczy w pierwszym odcinku 3. sezonu "Historii horroru", znamy już bohaterów, przez co można od razu przejść do gatunkowego mięsa. Sam muzyk/reżyser pokazał zresztą, że to prawda, kiedy po "Domu 1000 trupów" w "Bękartach diabła" zmienił fabularny wektor zainteresowań i skupił się na krwawych ekscesach rodzinki Firefly, a potem podkręcił je jeszcze bardziej w "3 from Hell". Trudno więc odmówić mu racji.



Nie sposób jednak nie zauważyć, że twórcy często nie wykorzystują szansy, aby zaserwować nam dobry sequel. Logika kontynuacji rządzi się własnymi prawami. Zgodnie z nią musi być szybciej, więcej, bardziej krwawo. Najczęściej sprowadza się to do ubierania znanych już atrakcji w coraz większy absurd, przez co cyferki przy danych tytułach zmieniają się odwrotnie proporcjonalnie do liczby widzów. Fabuły jest w nich coraz mniej, a nonsensów więcej. W "Szybkich i wściekłych" można na to przymknąć oko, ale to wyjątek potwierdzający regułę.