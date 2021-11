"Yara" podbija Netfliksa. Film o zaginięciu 13-latki przemilcza ważne fakty

Proces w filmie "Yara" był kiepsko przedstawiony. Prokurator Letizia Ruggieri skupiła się głównie na śladach DNA, logowaniu do masztu telefonicznego i historii wyszukiwarki (oskarżony szukał dziewcząt w okresie dojrzewania), co było mocne, ale to wciąż nie wystarczyło, by kogoś skazać. W prawdziwej historii pojawiła się jeszcze kobieta, która była kluczowym świadkiem. Alma Azzolin widziała, jak "13, 14 lub 15-letnia dziewczyna" wchodzi do szarego kombi przy sali gimnastycznej, ale wtedy myślała, że to po prostu ojciec odbierał córkę z zajęć.