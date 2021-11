Żaden polski program rozrywkowy nie wywołał takich kontrowersji na Zachodzie jak "Twoja twarz brzmi znajomo". Uczestnicy pokazywanego na Polsacie show w każdym odcinku dostają zadanie jak najbardziej wiarygodnego wcielenia się w znanego wokalistę lub wokalistkę i zaśpiewania wylosowanego hitu z ich repertuaru. Rzecz w tym, że często na liście znajdują się artyści o innym kolorze skóry niż biały, a producenci "Twoja twarz brzmi znajomo" nie dostrzegają żadnego problemu w "upodabnianiu" gwiazd za pomocą tzw. blackface.



Wkrótce po emisji najbardziej kontrowersyjnych odcinków programów na Twitterze pojawiło się wiele głosów oburzenia ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Większość polskich widzów uznała jednak, że blackface w "Twoja twarz brzmi znajomo" to nic nadzwyczajnego i do dzisiaj nic się w tej sprawie nie zmieniło. Wystarczy zresztą spojrzeć na ostatni odcinek, w którym będąca ostatnio w centrum uwagi za wulgarne wypowiedzi o Straży Granicznej Barbara Kurdej-Szatan wcieliła się w Beyonce. Celebrytka wykonała hitowy utwór End of Time, który przyniósł jej zwycięstwo w omawianym epizodzie. Ku olbrzymieniu niezadowoleniu widzów.