Po sukcesie "Zdążyć przed północą" Universal walczył o sequele, ale w efekcie stanęło na trzech częściach serii filmów zrealizowanych dla telewizji w 1994 roku. Rolę De Niro przejął w nich Christoper McDonald i nie cieszyły się one już taką popularnością, co oryginał. Wytwórnia wyczuła najwyraźniej, że to dobry moment, aby wrócić do franczyzy.