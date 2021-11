Aktorską wersję popularnego anime "One Piece" zapowiadano już dawno temu, ale potem wszelki słuch o projekcie ucichł. To się właśnie zmieniło, bo Netflix ogłosił obsadę nadchodzącego serialu. Wśród nazwisk aktorów i aktorek nie natkniecie się na nikogo sławnego, bo platforma stawia na młode talenty. Niemniej produkcja już wzbudza niemałe emocje.



Netflix jako jeden z pierwszych serwisów streamingowych dostrzegł komercyjny potencjał tkwiący w anime. Użytkownicy są spragnieni animacji "made in Japan", a platforma nie tylko poszerza swoją bibliotekę o znane już, wręcz klasyczne tytuły, ale próbuje dodawać do nich coś od siebie.