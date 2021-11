Każdy celebryta musi napisać książkę, a influencer rapować. Klip Natsu podbija YouTube'a

Muszę jednak oddać honor Natsu – akurat ona w tym utworze zaśpiewała najlepiej, ale nie jest polską Cardi B czy Megan Thee Stallion i bardzo dużo jej jeszcze brakuje. A może to kwestia kontrastu z innymi "artystami", przez których bolą uszy. Influencerzy zostali chyba siłą zmuszeni do nagrywek, bo nie wierzę, że nie mają za grosz samokrytyki. Wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale jeżeli nie będziemy dyskutować, to takie perełki będą nas zalewać częściej.