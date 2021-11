Konsekwencje tragedii na koncercie Travisa Scotta. Blisko 40 pozwów, Sony i Fortnite odcinają się od rapera

Internauci, którzy byli na imprezie, szczegółowo opisują zaistniałą sytuację. Opowiadają, jak coraz trudniej było im oddychać, ale ucieczka była wykluczona. Tkwiąc w ścisku wołali o pomoc, jednak nikt nie reagował. Pośpieszenie z pomocą komukolwiek było bardzo trudne - każdemu pod sceną groził upadek i zadeptanie.



Tłum stawał się świadomy, że ludzie umierają lub tracą przytomność, ale panika jedynie spotęgowała niebezpieczeństwo. Nawoływanie w stronę ochrony i operatorów okazało się bezcelowe - pracownicy lekceważyli okrzyki, a koncert trwał. Dopiero po dłuższej chwili na interwencję zdecydowało się… dwóch ratowników. Mieli być jedynymi, którzy aktywnie pracowali tej nocy.



Według zapisów wideo do zamieszania doszło po godzinie 21 - to właśnie wtedy rozentuzjazmowany tłum zaczął napierać stronę sceny, co już po chwili wymknęło się spod kontroli. Sytuacja spowodowała uduszenie lub stratowanie wielu ludzi najbliżej barierek; karetki zabrały wiele osób do szpitali.



Jeden z fanów, Manuel Souza, który został ranny, jako pierwszy złożył pozew sądowy. Souza oskarża raperów i organizatorów festiwalu - firmy ScoreMore i Live Nation - że nie zapewniły odpowiednich środków bezpieczeństwa. Souza domaga się miliona dolarów i zakazu zbliżania się dla Scotta, by ten nie mógł zniszczyć zebranych przeciw niemu dowodów.



Warto dodać, że już wcześniej tłum gości imprezy wywrócił ogrodzenie i wtargnął na teren festiwalu, tratując się nawzajem - nie spotkało się to z odpowiednią reakcją ochrony i organizatorów. Z kolei sam Scott miał rzekomo podżegać do niebezpiecznych zachowań. Twórca "Astroworld" podobno namawiał fanów do "wściekłej zabawy bez żadnych ograniczeń". Magazyn People podaje: