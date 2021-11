"Hotel Paradise" - Wiktoria wyznaje, że musi leczyć się psychiatrycznie

Wiktorii niemal od początku zarzucano braku szczerości i próbę manipulacji Miłoszem, z którym się związała. Wkrótce, gdy uczestnicy zapragnęli pozbyć się jej z programu, rozpoczęło się prawdziwe piekło. Kolejne ostrzały pytań podczas Pandory doprowadzały dziewczynę do łez. Jedno z pytań, jakie otrzymała, to: "jak to jest wiedzieć, że wszyscy cię nienawidzą i chcą, żebyś odeszła?". Również Miłosz, w którym czuła oparcie, w pewnym momencie zapragnął jej odejścia.



Zarzutom krytykujących zaprzecza Klaudia El Dursi, prowadząca programu, która twierdzi, że Wiktoria świetnie dogadywała się z "koleżankami" i wcale nie była źle traktowana. Całe to nękanie - zdaniem innej uczestniczki - miało być zresztą częścią "show". I zapewne tak było.



Ostatecznie zapłakana Wiktoria w social mediach uderza bezpośrednio w "Hotel Paradise" - wiele marzących o udziale w programie osób nie ma pojęcia, jak bezwzględne i wyniszczające dla wrażliwych osób mogą okazać się podobne formaty. Zapominają, że biorą udział w przedstawieniu organizowanym przez wyrachowanych wyjadaczy, świadomych tego, co najlepiej się sprzedaje. Ostatecznie ważniejsze od uczuć jednostki jest i zawsze będzie show.